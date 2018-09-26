В Хабаровске вербовщик террористов получил 4,5 года колонии

Хабаровск, , 08:45 — REGNUM Дальневосточный окружной военный суд счел доказанной вину гражданина Таджикистана в вербовке российских граждан в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу (ВВО).

Отмечается, что осужденный гражданин решением суда признан виновным в склонении жителей Хабаровска к террористической деятельности и приговорен к отбыванию наказания в 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В сообщении ведомства отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября сотрудники УФСБ РФ по Якутии возбудили дело в отношении 22-летнего гражданина Киргизии, вербовавшего людей для вступления в ряды террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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