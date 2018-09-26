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При обстреле катера с беженцами у берегов Марокко погибла женщина

Происшествия

Марокканское судно не видело спрятавшихся на дне катера беженцев, поясняют власти

Рабат, 26 сентября 2018, 08:12 — REGNUM  Скончалась одна из пострадавших при обстреле катера с беженцами судном ВМФ Марокко, пишет газета Kronen Zeitung.

Власти Марокко сообщили о смерти женщины, прибывшей в марокканский госпиталь в числе четверых раненых в ходе инцидента в Средиземном море. Власти пояснили, что судно было вынуждено открыть огонь, поскольку испанский катер не реагировал на его указания. Беженцы лежали на дне катера и не были видны марокканскому экипажу. Инцидент произошел в марокканских водах неподалеку от портового города Танжер.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Испании нелегально перевозил около десяти человек с территории Марокко. Все они арестованы. Обстрел был произведен вечером 25 сентября.

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