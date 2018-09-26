У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

Сува, , 07:56 — REGNUM У берегов Фиджи сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, сообщает геологическая служба США.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 577 км и находился в 400 км к востоку от столицы Фиджи — города Сува. Угроза цунами не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября у берегов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1. Землетрясение произошло в 123 км к востоку от Сувы, очаг находился на глубине 669 км.

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