В Хабаровске осужден вербовщик ИГ*

Хабаровск, , 07:40 — REGNUM Гражданина Таджикистана приговорили к 4,5 годам лишения свободы за вербовку жителей Российской Федерации в ряды международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое решение принял Дальневосточный окружной военный суд, сообщило управление ФСБ России по Восточному военному округу.

«Суд признал гражданина Таджикистана… виновным», — отмечается в сообщении.

В распространенном релизе говорится, что мужчина, который ранее полностью признал свою вину, будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, мужчина в течение нескольких месяцев жил в Хабаровске, пытался привлечь нескольких жителей города к террористической деятельности. Сотрудники полиции задержали злоумышленника зимой 2017 года.

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