«Пила и поймала «белку»: подробности оргии в ночном клубе Тюмени

Тюмень, , 07:39 — REGNUM Девушка, раздевшаяся догола на «Посвящении студентов» в одном из ночных клубов Тюмени, подтвердила, что не учится в вузе. Скандальная вечеринка принесла ей увольнение с работы и публичное осуждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скандальная вечеринка, которую прозвали оргией, наделала шума в Тюменской области и по всей России. Видео с сомнительного мероприятия стало вирусным в интернете и попало в новости федеральных телеканалов. Заявлялось, что обнажённые молодые люди, разогревавшие публику на одном из конкурсов, несовершеннолетние.

Полиция на данный момент выясняет, участвовали ли в конкурсе на раздевание лица в возрасте до 18 лет. В тюменских вузах заявляют о своей непричастности к тематической вечеринке клуба. Один из организаторов «Посвящения в студенты», оправдываясь в местных СМИ, также утверждает, что несовершеннолетних студентов на вечеринке, заснятой на видео, не было. Наблюдательные тюменцы отметили, что разогревали публику голышом две блондинки, которые далеки от высшего образования.

Одна из блондинок в интервью порталу 72.ru, сообщила, что она работала администратором в одном из учреждений Тюмени. В социальных сетях после видео ей угрожают и оскорбляют.

«Я на этой вечеринке что-то пила и поймала «белку», как будто это была не я. Я прославилась, как Шурыгина. Организаторы вечеринки должны ответить за это и возместить мне моральный ущерб. Я понимаю, что тоже не святая, но и они виноваты в случившемся. Зачем вообще нужны были такие конкурсы?», — возмущается обнажившаяся девушка.

Оскорблённая участница скандального конкурса требует сейчас с организаторов «Посвящения в студенты» 50 тыс. рублей морального ущерба.

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