В Забайкалье с Транссиба сошли 15 вагонов грузового поезда

Чита, , 05:34 — REGNUM На участке Транссибирской магистрали Куэнга — Приисковая было приостановлено движение железнодорожного транспорта в связи со сходом с рельс вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Сообщается, что на перегоне с рельс сошли 15 вагонов грузового поезда.

«Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших не было, угрозы экологической безопасности не наблюдается. В настоящее время к месту ЧП отправлены восстановительные поезда для ликвидации последствий. Для расследования происшествия уже выехала комиссия ЗабЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Иркутской области сошли с рельс десять вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших не было. К 22 сентября ремонтники восстановили движение на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка.

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