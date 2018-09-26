В Латвии загорелась башня лютеранской церкви

Рига, , 05:21 — REGNUM В латвийском городе Пиньки, который находится в 15 километрах от Риги, загорелась башня лютеранской церкви Святого Иоанна, сообщает Delfi.

Сообщается, что на месте происшествия уже работают более 20 пожарных, возгоранию присвоен уровень повышенной опасности. Отмечается, что само здание церкви огнем не охвачено.

Также сообщается, что ранее планировалось начать работы по реконструкции башни, вокруг нее были уже установлены строительные леса. На фотографиях, опубликованных порталом Delfi, видно, что, помимо башни, горят и эти строительные леса. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Пермском крае произошел пожар на территории Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни. Огнеборцы потушили огонь за 35 минут, однако не обошлось без жертв. Во время пожара погиб иеромонах Зосима (Оболдин).