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В Москве загорелся типографский склад

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Москва, 26 сентября 2018, 05:13 — REGNUM  В столичном районе Гольяново загорелось складское помещение типографии, сообщает управление МЧС Москвы.

Сообщается, что пожар произошел в складском здании, где хранится бумажная продукция. МЧС присвоили пожару повышенный уровень сложности, огнем охвачено около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар на складе. Пожарным удалось ликвидировать возгорание только к утру 24 сентября. В тушении пожара было задействовано 17 единиц техники и 56 человек. В результате пожара погибли двое.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мытищах потушен крупный пожар на складе — есть погибшие

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Пожары и взрывы на предприятиях
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