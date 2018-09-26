Среда, 26 Сентября 2018 года
06:22:04 МСК

Порошенко по ошибке зашел в переговорную Лаврова

Происшествия

Искал миротворцев, но попал к русским

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 04:54 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко, прибывший на 73-ю Генеральную Ассамблею ООН, ошибся дверью и зашел в переговорную главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, украинский президент направлялся на мероприятие «Действия в поддержку миротворчества», но ошибся дверью и попал в помещение, где Лавров проводил переговоры.

Порошенко увидел, что попал на территорию российской делегации и спешно покинул помещение. Российским журналистам он отвечать отказался, заявив, что они лживые.

Сергей Лавров этот инцидент прокомментировал лаконично:

«Наверное, с туалетом перепутал».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить