Среда, 26 Сентября 2018 года
04:31:50 МСК

Пьяные граждане России с топором пытались сбежать от кредиторов в Финляндию

Происшествия

Но были задержаны пограничниками

Санкт-Петербург, 26 сентября 2018, 04:14 — REGNUM  Пограничники Ленинградской области задержали двух граждан России в нетрезвом состоянии, пытавшихся проникнуть на территорию Финляндии, чтобы скрыться от кредиторов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ Петербурга.

У задержанных при себе оказались рюкзаки с продуктами, алкогольные напитки, топор, ножи, веревки, рыболовные принадлежности и теплые вещи. При попытке задержания граждане пытались оказать сопротивление пограничникам при помощи холодного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября украинские пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти через российско-украинскую границу 21 килограмм наркотиков. Он спрятал 68 свертков с наркотиком в топливном баке автомобиля и пытался выехать из Украины в Россию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить