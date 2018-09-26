Пьяные граждане России с топором пытались сбежать от кредиторов в Финляндию

Санкт-Петербург, , 04:14 — REGNUM Пограничники Ленинградской области задержали двух граждан России в нетрезвом состоянии, пытавшихся проникнуть на территорию Финляндии, чтобы скрыться от кредиторов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ Петербурга.

У задержанных при себе оказались рюкзаки с продуктами, алкогольные напитки, топор, ножи, веревки, рыболовные принадлежности и теплые вещи. При попытке задержания граждане пытались оказать сопротивление пограничникам при помощи холодного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября украинские пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти через российско-украинскую границу 21 килограмм наркотиков. Он спрятал 68 свертков с наркотиком в топливном баке автомобиля и пытался выехать из Украины в Россию.