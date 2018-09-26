В Тюмени расследуют похищение гендиректора фирмы

Тюмень, , 06:17 — REGNUM В Тюменской области жители одной из среднеазиатских республик обвиняются в похищении гендиректора коммерческой фирмы. Все они арестованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 25 августа 2018 года четверо мигрантов, угрожая, вывели генерального директора фирмы из торгового центра, насильно посадив в автомобиль.

Потерпевшего привезли в садовое общество «Березняки-2» Тюмени и там удерживали, избивая и требуя 180 тысяч рублей. Мужчине удалось вырваться от похитителей и сбежать из места заточения.

Похитители, среди которых мужчины 61, 33, 34 и 37 лет, были задержаны 21 сентября.

В настоящее время им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья»).

Отметим, ранее ИА REGNUM сообщало о похожем похищении человека в Санкт-Петербурге, в котором обвиняют трёх граждан Туркмении. Мужчине пришлось спасаться из плена через окно четвёртого этажа.

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