Среда, 26 Сентября 2018 года
06:20:56 МСК

В Тюмени расследуют похищение гендиректора фирмы

Происшествия

С потерпевшего требовали 180 тыс. рублей

Тюмень, 26 сентября 2018, 06:17 — REGNUM  В Тюменской области жители одной из среднеазиатских республик обвиняются в похищении гендиректора коммерческой фирмы. Все они арестованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 25 августа 2018 года четверо мигрантов, угрожая, вывели генерального директора фирмы из торгового центра, насильно посадив в автомобиль.

Потерпевшего привезли в садовое общество «Березняки-2» Тюмени и там удерживали, избивая и требуя 180 тысяч рублей. Мужчине удалось вырваться от похитителей и сбежать из места заточения.

Похитители, среди которых мужчины 61, 33, 34 и 37 лет, были задержаны 21 сентября.

В настоящее время им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья»).

Отметим, ранее ИА REGNUM сообщало о похожем похищении человека в Санкт-Петербурге, в котором обвиняют трёх граждан Туркмении. Мужчине пришлось спасаться из плена через окно четвёртого этажа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали троих иностранцев, похитивших человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить