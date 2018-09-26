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Индиец в самолете перепутал аварийную дверь с туалетом

Происшествия

И не слушал других пассажиров

Нью-Дели, 26 сентября 2018, 03:58 — REGNUM  Житель Индии, впервые оказавшийся в самолете, выполнявшем рейс Нью-Дели — Патна, пытался открыть аварийную дверь авиасудна, перепутав ее со входом в туалет. Об этом сообщает The Express Tribune.

Как отмечает издание, пассажиры самолета пытались объяснить ему, что аварийная дверь не является входом в туалет, однако он не слушал и продолжал дергать ручку аварийной двери.

Пассажир успокоился только после того, как к месту происшествия прибежали бортпроводники. После приземления индийца передали правоохранительным органам для проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября правительство Киргизии отправило в отставку замминистра труда страны Зууракан Каденову. Причиной отставки стал авиадебош, устроенный заместителем министра в южнокорейском аэропорту.

По словам киргизских СМИ, чиновница находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась подчиняться требованиям сотрудников аэропорта и авиакомпании.

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Авиапроисшествия
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