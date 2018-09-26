В Казахстане мужчина спас ребенка, упавшего с десятого этажа

Астана, , 03:41 — REGNUM В Астане мужчина спас шестилетнего ребенка, который упал с балкона десятого этажа жилого дома, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Сообщается, что ранее поступило сообщение о том, что ребенок может сорваться с балкона десятого этажа. Пока пожарные ехали на вызов, ребенка уже спас сосед снизу, проживающий на девятом этаже жилого дома. Ребенка передали родителям, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Дагестане школьник спас от гибели двухлетнего ребенка. Ребенок упал в канал, предназначенный для полива, и его течением понесло под мост. Увидев происходящее, шестиклассник кинулся в бурный поток и смог спасти ребенка.