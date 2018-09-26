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Марокканские военные обстреляли лодку с мигрантами

Происшествия

Они пытались проникнуть в Европу

Марокканские военные обстреляли лодку с мигрантами
Иллюстрация: U.S. Coast Guard
Мигранты в море

Рабат, 26 сентября 2018, 03:33 — REGNUM  Военнослужащие марокканского ВМФ обстреляли в Средиземном море лодку, в которой находились мигранты, сообщает Medias24.

Сообщается, что водитель лодки не подчинился приказу военных остановиться, что побудило военнослужащих открыть огонь по судну. В результате стрельбы пострадали четыре человека.

По данным портала, лодкой управлял гражданин Испании, который вез более десяти жителей Марокко. Таким способом они пытались нелегально проникнуть в Европу. Все, кто находился на лодке, были арестованы, пострадавшие — госпитализированы. В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование этого происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября агентство ООН по делам беженцев заявило о снижении количества поездок нелегальных мигрантов на лодках в Средиземном море. По данным агентства, в 2018 году жертвами таких поездок стали 1095 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: мигрантов в Средиземном море все меньше, но поездки все опаснее

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