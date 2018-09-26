Среда, 26 Сентября 2018 года
03:01:29 МСК

В результате пожара в Подмосковье пострадали два человека

Происшествия

На тушение пожара у огнеборцев ушло около двух часов

Лосино-Петровский, Московская область, 26 сентября 2018, 02:53 — REGNUM  В жилом доме в подмосковном Лосино-Петровском произошел пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Московской области.

Сообщается, что на тушение пожара у огнеборцев ушло около двух часов. В результате пожара пострадали два человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Саратове в жилом доме по улице Буровая вспыхнул пожар в одной из квартир на втором этаже. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 75 человек, в числе которых 15 детей. Местное управление МЧС сообщило, что версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС опровергло версию о взрыве газа в многоэтажном доме Саратова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить