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В итальянской Тоскане полыхает лесной пожар

Происшествия

В тушении пожара принимают участие 180 пожарных расчетов

В итальянской Тоскане полыхает лесной пожар
Carl Osbourn
Лесной пожар

Пиза, Италия, 26 сентября 2018, 00:26 — REGNUM  Под Пизой в Италии по причине масштабного лесного пожара были эвакуированы более 500 человек, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что в тушении пожара принимают участие 180 пожарных расчетов, также для тушения используется воздушная техника. Из-за сильного ветра, доходящего до 20 км/ч, огонь быстро распространяется и уже подступает к населенным пунктам.

Возгорание возникло в горах Серра провинции Кальчи, однако из-за ветра уже распространилось на площадь более 600 гектаров. По предварительным данным, одной из версий возникновения пожара является человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком Эмсланде после учений Вооруженных сил ФРГ вспыхнул масштабный пожар, охвативший огнем несколько тысяч квадратных километров. В ликвидации огня участвует более тысячи человек, однако потушить пожар не удается уже две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии уже две недели горит полигон бундесвера

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Лесные пожары — 2018
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