Вторник, 25 Сентября 2018 года
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В Белоруссии шесть человек пострадали при взрыве на предприятии

Происшествия

ЧП произошло на мебельном предприятии в Могилёве

Могилёв, Белоруссия, 25 сентября 2018, 23:39 — REGNUM  Шесть человек пострадали в результате ЧП на предприятии по производству мебели ОАО «Могилёвдрев» в Белоруссии. Об этом 25 сентября сообщает «БелТА» со ссылкой на управление МЧС по Могилёвской области.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии сообщили, что в в лакокрасочном цехе предприятия около 18:30 произошёл взрыв, в результате которого начался пожар.

Находившиеся в момент инцидента в производственном помещении шесть работников предприятия госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи изымают документацию ОАО «Могилёвдрев», в том числе регламентирующую технику безопасности на производстве, а также опрашивают очевидцев и должностных лиц предприятия.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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