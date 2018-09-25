В Белоруссии шесть человек пострадали при взрыве на предприятии

Могилёв, Белоруссия, , 23:39 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ЧП на предприятии по производству мебели ОАО «Могилёвдрев» в Белоруссии. Об этом 25 сентября сообщает «БелТА» со ссылкой на управление МЧС по Могилёвской области.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии сообщили, что в в лакокрасочном цехе предприятия около 18:30 произошёл взрыв, в результате которого начался пожар.

Находившиеся в момент инцидента в производственном помещении шесть работников предприятия госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи изымают документацию ОАО «Могилёвдрев», в том числе регламентирующую технику безопасности на производстве, а также опрашивают очевидцев и должностных лиц предприятия.