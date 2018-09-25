В аэропорту Новосибирска пассажир угрожал взорвать самолёт

Новосибирск, , 23:21 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» сотрудники полиции задержали пассажира, угрожавшего совершить взрыв на борту самолёта. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По информации ведомства, житель Красноярска, вылетавший рейсом Новосибирск — Баку, требовал пересадить его из эконом-класса в бизнес-класс. После того, как бортпроводники отказались это сделать, пассажир начал угрожать, что взорвёт самолёт.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовно дело по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. 19 сентября Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении жителя Москвы, угрожавшего совершить взрыв на авиарейсе Москва — Владивосток.

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