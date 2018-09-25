Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл

Йошкар-Ола, , 21:44 — REGNUM Один человек погиб, 16 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Мари-Турекском районе Марий Эл. Авария произошла на 16 км автодороги Елево-Мари-Турек-Лопово, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог. Автобус перевозил работников одного из местных предприятий. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Двое из пострадавших остаются в больнице на данный момент, остальных отпустили на амбулаторное лечение, сообщает «МариМедиа».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страшная авария с участием автобуса произошла в республике в ноябре 2017 года. Микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом на 74-м км трассы Р-173 в Килемарском районе. Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад. В результате столкновения 15 из 19 пассажиров микроавтобуса погибли. Четверо серьезно пострадали.

По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по ч. 4 ст. 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В апреле расследование уголовного дела было завершено.

Обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предъявлено водителю лесовоза, а владелец транспортного средства привлечен к ответственности как выпустивший на линию лесовоз с неисправностями.

По версии следствия, на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, тормозная система и тягово-сцепное устройство были в неисправном состоянии. Это и послужило причиной выноса полуприцепа лесовоза на полосу движения пассажирского автобуса в условиях заснеженной дороги.