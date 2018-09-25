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На Замоскворецкой линии метро в Москве загорелись шпалы

Происшествия

Тлеющую шпалу обнаружили в тоннеле между станциями «Водный стадион» и «Речной вокзал»

Москва, 25 сентября 2018, 20:29 — REGNUM  Небольшое возгорание произошло вечером 25 сентября на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как сообщается, машинист одного из электропоездов обнаружил тлеющую шпалу на перегоне между станциями «Водный стадион» и «Речной вокзал» и самостоятельно потушил её.

Отмечается, что на место были вызваны сотрудники МЧС, однако их вмешательства не потребовалось.

Официальных сообщений об инциденте до настоящего времени не поступало, между тем в микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что на северном участке Замоскворецкой линии были «незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам». В настоящее время движение на ветке введено в график.

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ЧП в метрополитене
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