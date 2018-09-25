На Замоскворецкой линии метро в Москве загорелись шпалы

Москва, , 20:29 — REGNUM Небольшое возгорание произошло вечером 25 сентября на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как сообщается, машинист одного из электропоездов обнаружил тлеющую шпалу на перегоне между станциями «Водный стадион» и «Речной вокзал» и самостоятельно потушил её.

Отмечается, что на место были вызваны сотрудники МЧС, однако их вмешательства не потребовалось.

Официальных сообщений об инциденте до настоящего времени не поступало, между тем в микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что на северном участке Замоскворецкой линии были «незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам». В настоящее время движение на ветке введено в график.