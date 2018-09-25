Обрушение моста в Генуе: виадук не проверяли на прочность

Генуя, Италия, , 18:20 — REGNUM Компания Autostrade не проводила проверку на прочность обрушившегося виадука в Генуе, поданные ранее в министерство инфраструктуры и транспорта заявления компании о такой проверке в июне 2018 года не соответствуют действительности, сообщили в комиссии министерства по расследованию причин трагедии, передает информагентство Ansa.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».