В Чувашии столкнулись две маршрутки, есть раненые

Чебоксары, , 17:41 — REGNUM В Чувашии выясняют детали двух автопроисшествий, в которых есть раненые. В Цивильском районе в ДТП с участием двух маршруток ранены четыре человека, в Вурнарском районе пьяный водитель сбил стоявшую на обочине школьницу, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Сегодня, 25 сентября, около полудня авария произошла в Цивильском районе возле деревни Табанары. Здесь столкнулись «Форд Транзит», который следовал по маршруту «Цивильск-Чебоксары», и пассажирская «ГАЗель». По предварительным данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и зацепил дорожное ограждение, врезавшись затем в попутный автомобиль.

В салоне иномарки были четыре пассажира, двое из них доставлены в больницу с ушибами. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ещё одна авария, в которой есть пострадавшие, произошла 24 сентября в Вурнарском районе возле деревни Вурманкасы. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Lada Xray не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и сбил стоявшую на обочине 14-летнюю школьницу. Врачи диагностировали у восьмиклассницы перелом тазобедренной кости.

«У водителя, который был освидетельствован сотрудником полиции, установлено состояние алкогольного опьянения. Примечательно, что с начала года в отношении 49-летнего местного жителя инспекторы ДПС составили 20 административных протоколов за превышение скоростного режима», — говорят в МВД по Чувашии.