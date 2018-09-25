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В Орле горел дом-музей Леонида Андреева

Происшествия

Причиной возгорания стала трещина в печи

Орел, 25 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  Возгорание в доме-музее писателя Леонида Андреева произошло в Орле утром 25 сентября. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар на улице Пушкарной, 41, произошел около 08:30. В результате возгорания никто не пострадал.

Как уточнило местное издание «Вечерний Орёл», пожар произошел в частном помещении. Которое находится в одном доме с музеем. Источником возгорания стала печь, отапливаемая газом: она вплотную примыкает к деревянной стене дома. Предположительно, кладка треснула, загорелась деревянная стена. Хозяйка дома вовремя позвонила спасателям. Здание музея цело. Не пострадала и экспозиция, так как с 2017 года в здании ведется ремонт.

В доме, о котором идет речь, писатель Леонид Андреев провел детство. Музей здесь открыли в 1991 году, в 120-ю годовщину со дня рождения писателя.

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