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Почти 500 снарядов и мин выпустили украинские каратели по ДНР

Происшествия

Одних гранат боевики выпустили 145 штук

Донецк, 25 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  Украина 28 раз обстреляла Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 24 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели себя не сдерживали и вели массированный огонь по жилым населенным пунктам республики. Так, боевиками было выпущено 60 мин и 145 гранат, а также сделано множество выстрелов из зенитных установок, БМП, пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрел попали 18 населенных пунктов, а общее количество выпущенных боеприпасов по ДНР составило 488 единиц.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 235 единиц боеприпасов.

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Артобстрелы республик Донбасса
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