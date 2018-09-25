Почти 500 снарядов и мин выпустили украинские каратели по ДНР

Донецк, , 16:32 — REGNUM Украина 28 раз обстреляла Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 24 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели себя не сдерживали и вели массированный огонь по жилым населенным пунктам республики. Так, боевиками было выпущено 60 мин и 145 гранат, а также сделано множество выстрелов из зенитных установок, БМП, пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрел попали 18 населенных пунктов, а общее количество выпущенных боеприпасов по ДНР составило 488 единиц.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 235 единиц боеприпасов.