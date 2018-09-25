Индианке отрубили руку за брак с неприкасаемым

Хайдарабад, Индия, , 16:19 — REGNUM Житель Индии Манохар Чари в состоянии алкогольного опьянения отрубил руку родной дочери за то, что она вышла замуж за неприкасаемого. Он также нанес серьезные ранения своему зятю. Нападавший был задержан полицией.

На совершение преступления Манохара Чари толкнул брак пострадавшей с неприкасаемым. Неприкасаемые, или далиты, занимают низшие ступени в социальной иерархии индуизма. Считается, что представителям данных слоев населения свойственна «ритуальная нечистота», а один лишь взгляд далита может осквернить человека из высшей касты.

Манохар Чари воспринял решение «неблагодарной» дочери выйти замуж за неприкасаемого как личное оскорбление, порочащее честь его семьи. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика». Известно, что Манохар Чари пригласил молодых «для примирения», а при встрече напал на них с серпом. Нападавший нанес несколько ножевых ранений зятю, а затем отрубил руку и рассек лицо дочери. После Манохар Чари скрылся с места преступления.

В настоящее время пострадавшая Мадхави Чари находится в госпитале. В ходе сложной операции врачи ампутировали ее руку и частично восстановили поврежденные нервные ткани лица. Состояние Мадхави Чари остается тяжелым.