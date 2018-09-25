Пьяный водитель наехал на сотрудника полиции в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту наезда на своего сотрудника водителем кроссовера в центре Северной столицы. Отмечается, что находившийся за рулем гражданин был пьян.

Инцидент, о котором стало известно лишь 25 сентября, произошел еще в прошлую пятницу, 21 сентября, у дома 53 по улице Восстания в Центральном районе Петербурга.

45-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, во время задержания за мелкое хулиганство совершил наезд на заместителя командира взвода отдельного батальона ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейский с ушибом мягких тканей и растяжением кисти руки в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — уточнили в пресс-службе регионального Главка полиции.

В отношении правонарушителя были составлены протоколы по части 1 статьи 12.8 и части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

По факту противоправных действий в отношении полицейского ведется проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейского и его супругу в мае 2016 года попытались сбить автомобилем в поселке Бугры под Петербургом. За это преступление были задержаны двое безработных парней.