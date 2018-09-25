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Не менее 27 жителей Канады заразились лихорадкой Западного Нила

Происшествия

В настоящее время ситуация находится в пределах нормы

Оттава, 25 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  Не менее 27 жителей канадского города Торонто заразились лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), сообщает Toronto Star со ссылкой на данные департамента общественного здравоохранения города.

По данным ведомства, с 2012 по 2016 год в городе было зарегистрировано в среднем по 29 случаев заражения этим вирусом в год. В настоящее время ситуация находится в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле. В Европе с начала этого года зарегистрировано уже более 400 случаев лихорадки Западного Нила. 27 из этих случаев закончились летальным исходом. Лихорадка была зарегистрирована также в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

Напомним, что вирус ЛЗН переносится комарами рода Culex. Особо восприимчивы к заболеванию дети и пожилые люди. Инкубационный период болезни колеблется от нескольких дней до 2−3 недель, в это время заболевание может никак не проявляться. Симптомы болезни включают в себя лихорадку, головную боль, ломоту в теле, иногда сыпь. Вакцины против заболевания не существует.

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Лихорадка Западного Нила
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