10 гражданских убито в ходе операции международной коалиции в Афганистане

Кабул, , 15:37 — REGNUM 24 сентября официальные представители властей провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявили, что по меньшей мере десять гражданских было убито в результате проведенной 23 сентября на территории данного региона военной операции силами международной коалиции в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», целью операции были боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепившиеся на территории данной провинции, однако, из-за нанесенного международной коалицией авиаудара также погибли и мирные жители, среди которых есть женщины и дети.

Официальные представители командования миссии «Решительная поддержка» отрицают все вышеуказанные обвинения. Они утверждают, что в ходе операции в провинции Каписа афганские войска подверглись обстрелу со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего была запрошена поддержка с воздуха. Представители заверили, что целью авиаударов были исключительно позиции боевиков, и добавили, что им ничего не известно о предполагаемых жертвах среди мирных жителей.