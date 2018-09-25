Вторник, 25 Сентября 2018 года
14:46:24 МСК

На севере Индии в результате ливней пропали без вести 45 человек

Происшествия

Наводнения и оползни унесли жизни как минимум 13 индийских граждан

Нью-Дели, 25 сентября 2018, 14:28 — REGNUM  В северном индийском штате Химачал-Прадеш в результате мощных и продолжительных ливней и последовавших за ними оползней по меньшей мере 45 человек пропали без вести, передает 25 сентября телеканал NDTV.

Отмечается, что в числе пропавших на сегодняшний день числятся 35 студентов Технологического института города Рурки, которые ранее отправились в поход в горы.

Ранее газета Times of India писала о том, что наводнения и оползни в северных регионах Индии унесли жизни как минимум 13 человек. Также сообщалось, что из-за стихийного бедствия в штате Химачал-Прадеш перекрыты 378 автомобильных дорог.

Читайте также: На севере Индии в результате наводнений и оползней погибли 13 человек

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа власти Индии опубликовали данные, согласно которым от наводнений, к которым привели муссонные ливни на юге страны, погибли по меньшей мере 370 человек, а 700 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища.

Читайте также: Число жертв муссонных ливней в Индии превысило 370 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить