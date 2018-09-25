На севере Индии в результате ливней пропали без вести 45 человек

Нью-Дели, , 14:28 — REGNUM В северном индийском штате Химачал-Прадеш в результате мощных и продолжительных ливней и последовавших за ними оползней по меньшей мере 45 человек пропали без вести, передает 25 сентября телеканал NDTV.

Отмечается, что в числе пропавших на сегодняшний день числятся 35 студентов Технологического института города Рурки, которые ранее отправились в поход в горы.

Ранее газета Times of India писала о том, что наводнения и оползни в северных регионах Индии унесли жизни как минимум 13 человек. Также сообщалось, что из-за стихийного бедствия в штате Химачал-Прадеш перекрыты 378 автомобильных дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа власти Индии опубликовали данные, согласно которым от наводнений, к которым привели муссонные ливни на юге страны, погибли по меньшей мере 370 человек, а 700 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища.

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