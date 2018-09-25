На Украине при взрыве миномета пострадали двое боевиков ВСУ

Киев, , 14:12 — REGNUM На Украине возбудили уголовное дело по факту взрыва миномета «Молот» на оккупированной Киевом части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате которого пострадали двое военнослужащих ВСУ, сообщает 25 сентября пресс-служба генпрокуратуры этой страны.

По данным ведомства, вечером 23 сентября на позициях одной из воинских частей произошел взрыв мины в канале ствола миномета «Молот», двое военных получили повреждения различной степени тяжести.

Напомним, ранее под Донецком двое военнослужащих ВСУ подорвались на украинской растяжке. Инцидент произошел в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Бригада сменила 93-ю бригаду на донецком направлении, после чего двое рядовых решили постирать вещи в ручье, протекавшем рядом. Однако по пути к ручью предыдущая бригада установила растяжку.

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