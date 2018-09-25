Громкое дело «краснодарских каннибалов» отправили в суд

Краснодар, , 13:57 — REGNUM В Краснодаре в суд направлено громкое дело об убийстве молодой женщины, получившее в СМИ название дела «краснодарских каннибалов». О завершении расследования сообщила 25 сентября пресс-служба краевого СУ СКР.

Перед судом предстанет 43-летняя женщина: по данным следствия, в сентябре 2017 года она уговорила своего супруга убить случайную знакомую. По версии следствия, пара выпивала на пустыре вместе с женщиной, с которой познакомилась в тот же день. В определенный момент женщины поссорились, и обвиняемая потребовала от своего мужа убить собутыльницу. Что он и сделал: ножом, который был у мужчины при себе, он дважды ударил женщину. Тело расчленил.

О преступлении стало известно через три дня: телефон мужчины, который сфотографировался на его камеру с частями тела убитой им женщины, нашли на улице рабочие и передали его в полицию. Подозреваемых быстро установили. Уже в ходе обысков по месту их жительства, в общежитии военного авиационного училища, следователи нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе. На кухне были найдены фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории также были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

Дело в отношении обвиняемого в убийстве выделено в отдельное производство: по данным прокуратуры области, он болен открытой формой туберкулеза и находится на лечении, и поэтому пока невозможно провести стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. После окончания лечения и получения заключения экспертов следователи завершат расследование дела. Его супруга же признана вменяемой — теперь ей предстоит предстать перед судом.