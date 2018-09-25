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В Ставропольском крае отказали в госпитализации пострадавшей девочке — СМИ

Происшествия

По данному факту проводится проверка

Ставрополь, 25 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  11-летней девочке, получившей серьезную травму ключицы, отказали в госпитализации в Ставропольском крае. Данное решение принял врач-травматолог Петровской районной больницы. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на региональную прокуратуру.

«В августе с девочкой произошел несчастный случай», — говорится в сообщении.

По данным издания, в правую ключицу школьницы попал инородный предмет, который врачи вытащить не смогли. При этом врач-травматолог Петровской районной больницы отказал пострадавшей в госпитализации.

Однако на следующий день состояние ребенка ухудшилось, появилось сильное воспаление. Мать девочки повторно обратилась к медикам, после чего малышку госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.

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