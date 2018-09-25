В Ленобласти раскрыли жестокое убийство петербуржца из-за женщины

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:15 — REGNUM Жестокое убийство жителя Петербурга, чье тело обнаружили 20 сентября в Ленинградской области, раскрыто сотрудниками Следственного комитета РФ и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Причиной расправы стала ревность.

Ранее в правоохранительные органы обратилась сожительница 26-летнего мужчины, который на своем автомобиле Ford Transit выехал в Ленобласть для оказания услуги по перевозке мотоциклов и пропал без вести.

В ходе организованных поисков сначала во Всеволожском районе Ленобласти был обнаружен автомобиль мужчины со следами крови, а затем в лесном массиве в Приозерском районе было найдено тело погибшего с размозженной головой.

Органы СКР по Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе его расследования задержаны и изобличены в преступлении двое петербуржцев, мужчины 29 и 47 лет.

По версии следствия, 47-летний мужчина под предлогом перевозки мотоциклов заманил потерпевшего на автостоянку во Всеволожский район Ленобласти, где на него из кустов с молотком напал 26-летний злоумышленник, нанесший смертельные удары.

Тело жертвы на его же машине преступники вывезли и спрятали в соседний район, заложив еловыми ветками, а затем вернули автомобиль на прежнее место и избавились от орудия убийства и других улик.

«Мотивом совершенного преступления послужила ревность 26-летнего подозреваемого к своему сопернику, мотивы второго подозреваемого выясняются», — сообщили 25 сентября в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Оба подозреваемых дали показания и сотрудничают со следствием. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявления обвинения.

По данным СМИ, убийца и жертва были хорошо знакомы и входили в состав одного клуба мотоциклистов. Сожительница погибшего ранее состояла в отношениях с предполагаемым убийцей, но ушла от него, что и стало мотивом преступления.