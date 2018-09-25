Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:18:57 МСК

В Калуге уроженец Таджикистана взял в заложники семью возлюбленной

Происшествия

31–летний мужчина пять часов насильно удерживал двух женщин и восьмилетнего ребёнка

Калуга, 25 сентября 2018, 12:57 — REGNUM  В Калуге перед судом предстанет 31-летний уроженец Республики Таджикистан, который обвиняется в угрозе убийством и других преступлениях в отношении своей возлюбленной и членов её семьи. Об этом 25 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

По её словам, в марте 2018 года обвиняемый рано утром незаконно проник в квартиру своей девушки. Одолеваемый ревностью, мужчина угрожал ей расправой, а также на протяжении более пяти часов удерживал находившихся в квартире восьмилетнего сына женщины и её мать.

«В ходе следствия было установлено, что обвиняемый незаконно находился на территории Российской Федерации. В настоящее время, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд», — сказала Лилия Мошкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 35-летняя женщина с маленьким ребёнком оказалась в заточении у своего мужа. Злоумышленник грозил взорвать газовый баллон. Полиция задержала дебошира. Никто не пострадал. В этой семье проживает семь детей в возрасте от двух до 12 лет. Ранее 48-летний мужчина уже был неоднократно судим.

Читайте подробнее: В Красноярске многодетный отец взял в заложники жену и малолетнего сына

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить