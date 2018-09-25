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В Литве констатировали угрожающий рост популяции волков

Происшествия

Намерены в два раза снизить популяцию хищников

Вильнюс, 25 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  Министерство сельского хозяйства Литвы подготовило решение и попросило правительство его одобрить о снижении популяции волков на территории страны в два раза. Для этого предлагается в два раза повысить квоту на отстрел хищников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 сентября.

Популяция волков с 2015 года, по подсчётам литовских специалистов, выросла на 28%. Общая численность составляет не менее 500 животных. Точных данных нет, подсчёт ведётся по следам. В осеннее время года от набегов страдают хозяйства — волки учат своё потомство охоте. Только за восемь месяцев 2018 года хищники загрызли 1135 домашних животных — в основном овец, но волки также нападали и на крупнорогатый скот.

При этом количество нападений на хозяйства с каждым годом растёт. В 2015 году 1323 набега, в 2016 — 1453 убитых животных, в 2017 — 1845 случаев. Государство компенсирует потери фермеров.

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Экономика Литвы
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