В Литве констатировали угрожающий рост популяции волков

Вильнюс, , 12:06 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Литвы подготовило решение и попросило правительство его одобрить о снижении популяции волков на территории страны в два раза. Для этого предлагается в два раза повысить квоту на отстрел хищников, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 сентября.

Популяция волков с 2015 года, по подсчётам литовских специалистов, выросла на 28%. Общая численность составляет не менее 500 животных. Точных данных нет, подсчёт ведётся по следам. В осеннее время года от набегов страдают хозяйства — волки учат своё потомство охоте. Только за восемь месяцев 2018 года хищники загрызли 1135 домашних животных — в основном овец, но волки также нападали и на крупнорогатый скот.

При этом количество нападений на хозяйства с каждым годом растёт. В 2015 году 1323 набега, в 2016 — 1453 убитых животных, в 2017 — 1845 случаев. Государство компенсирует потери фермеров.