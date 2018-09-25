Арестован ижевский врач, подозреваемый в изнасиловании пацентки

Ижевск, , 12:06 — REGNUM Уголовное дело об изнасиловании возбуждено против ижевского врача-отоларинголога, мужчина помещен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

О надругательстве в полицию заявила одна из пациенток. Женщина перенесла операцию по удалению миндалин, однако тяжело восстанавливалась после нее, почти не ела и не могла двигаться. Через два дня пациентка пришла на прием.

53-летний врач при ней выпил спирт и её также заставил сделать это. Затем начался осмотр, перешедший в насильственные действия сексуального характера. Ослабевшая после операции женщина не смогла дать отпор крупному мужчине.

О произошедшем женщина сообщила в правоохранительные органы. Подозреваемого отстранили от работы, расследование уголовного дела продолжается.

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