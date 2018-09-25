«Ударил по лицу, а также укусил»: в Красноярском крае отец убил младенца

Дивногорск, Красноярский край, , 12:04 — REGNUM В городе Дивногорске (Красноярский край) погиб младенец. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 сентября, в Главном следственном управлении СКР по краю, по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого, которым является отец ребёнка.

По данным ведомства, в Дивногорске супруги воспитывали девочку (1 год 8 месяцев) и трёхмесячного мальчика. По предварительной версии, 24 сентября примерно в пять часов вечера женщина ушла на работу. Вернувшись в семь утра 25 сентября, она обнаружила своего сына мёртвым.

25-летний супруг пояснил, что мальчик стал кричать, а он пытался его успокоить. После этого мужчина дважды ударил ребёнка рукой по лицу, а также укусил его за туловище, выпил пива и лёг спать.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли детскую одежду. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, бил ли он пьян или под наркотиками. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году это уже не первый случай жестокого отношения с детьми в Красноярском крае. Так, в августе житель Красноярска взял в заложники свою жену и маленького сына. Злоумышленник угрожал, что взорвёт газовый баллон, его задержали.

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