Разобравшийся с конкурентами экс-директор МУП в Чувашии осуждён условно

Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему директору муниципального унитарного предприятия МУП «Чистый город» города Канаша, являющемуся депутатом собрания Канашского района. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, растрате и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

МУП «Чистый город» оказывал администрации Канаша услуги по сбору и перечислению в бюджет города платы за наём муниципального жилья. Следствием и судом было установлено, что с ноября 2015 по декабрь 2016 года по указанию злоумышленника из собранных с населения 3,4 млн рублей за данные услуги в бюджет была перечислена лишь часть.

«Оставшиеся 2 млн рублей неправомерно направлены на расчёты с контрагентами, в том числе теми, кто обеспечивал вывоз мусора», — сказал Олег Дмитриев.

Также следствием установлено, что в 2016 году злоумышленник создал для двух подрядчиков по вывозу мусора условия, при которых они были вынуждены отказаться от исполнения обязательств.

«В результате единственным предприятием по вывозу мусора с сентября по декабрь 2016 года стала коммерческая организация, владельцем которой был злоумышленник. Вступив в должность директора МУП «Чистый город», 1 января 2016 года от имени муниципального предприятия в целях увеличения прибыли учреждённой им фирмы заключил с ней соответствующий договор», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР.

По данным следствия, в последующем суд удовлетворил иски данных подрядчиков, с которыми ранее были заключены договоры на вывоз мусора, о взыскании долга за фактически оказанные услуги, что создало у МУП «Чистый город» просроченную задолженность перед ними на 10 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам дела, летом 2016 года злоумышленник дал указание подписать акты о засыпке песочниц во дворах домов в Канаше песком общей массой более 264 тонн, хотя в действительности контрагентом было поставлено около 111 тонн песка. Ущерб оценён в 50 тыс. рублей.

По делу дали показания около 80 свидетелей. Канашский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — два эпизода), ч. 2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения»). Ему назначено 2,5 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, а администрацию Канаша внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Напомним, ранее в Канаше возбуждено уголовное дело по итогам проверки хода капитального ремонта многоквартирных домов. По данным прокуратуры, участники конкурса на право проведения капремонта четырёх домов должны были предоставлять банковскую гарантию, но одна из организаций-победителей конкурса предоставила банковскую гарантию на 300 тыс. рублей, которая содержала признаки фальсификации. Кроме того, материал проверки по факту использования указанной банковской гарантии направлен по территориальности в отдел полиции по месту расположения НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование поддельного документа»).

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