Канал National Geographic воссоздал последние минуты полета рейса MH370

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Реконструкция последних минут полета пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 777 воссоздана в новом документальном фильме National Geographic. Трейлер ленты был опубликован в Youtube.

Авторы документального фильма, премьера которого состоится 27 сентября, показали, как пассажирский лайнер с 227 пассажирами на борту теряет высоту, входит в штопор и разбивается о поверхность воды.

Напомним, выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин Boeing 777 исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2018 года руководитель малазийской следственной группы Ко Су Чон заявил, что представителям специальной комиссии Малайзии не удалось установить причины исчезновения пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

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