Жители Югры жалуются на химические ожоги от воды

Пыть-Ях, Югра, , 10:34 — REGNUM Жители югорского города Пыть-Яха жалуются на химические ожоги, которые возникают после мытья рук горячей водой из-под крана. Роспотребнадзор и прокуратура инициировали проверки фактов, озвученных в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Что творится с водой в Пыть-Яхе? Невозможно купаться, тело краснеет и начинается чесаться или печь, испытываю сильное жжение. Неужели только у меня такая реакция на пыть-яхскую воду? Ни в одном другом городе у меня никаких проблем с реакцией на воду нет. Сначала думала, что это реакция на моющие средства. Но нет: просто подержала руку под теплой водой и результат — покраснение. И держится вся эта красота часа два. Страшно купаться. Купаюсь почти под холодной водой, на холодную воду такой реакции нет», — написала жительница города в паблике «Пыть-Ях Онлайн».

Пользователи паблика сообщили, что женщина не одинока в своей беде.

» Не у вас одной такая реакция. Я вся чешусь от воды. Ничего не помогает, ни мазь, ни супрастин. Вот такая вода у нас. А сегодня ещё и маслом каким-то воняет», — пишет другая жительница Пыть-Яха.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, по изложенным фактам проводится проверка совместно со специалистами Роспотребнадзора. Причины кожной реакции на горячую воду у жителей Пыть-Яха устанавливаются.