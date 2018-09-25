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Жительница Японии четыре года прятала тело ребенка на вокзале

Происшествия

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

Токио, 25 сентября 2018, 10:32 — REGNUM  В Японии сотрудники полиции задержали женщину, хранившую как минимум четыре года тело своего мертвого новорожденного ребенка в камере хранения на одном из железнодорожных вокзалах страны, сообщает NHK.

По данным телеканала, 29-летняя безработная Эми Сусаки сама обратилась в полицию и заявила, что около четырех лет назад родила дома ребенка, но младенец не подавал признаков жизни.

Испугавшись, женщина спрятала тело младенца в камере хранения на станции «Угуисудани», при этом все это время она платила за ее аренду. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мусорном баке возле жилых домов на одной из улиц города Орска в Оренбургской области было обнаружено тело младенца. Новорожденный был завернут в полиэтиленовый пакет.

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