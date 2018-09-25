Гражданина РФ подозревают в сборе данных в Норвегии

Осло, , 10:28 — REGNUM Гражданин России, задержанный 21 сентября 2018 г. в норвежском городе Осло, подозревается в сборе данных через беспроводные сети. Об этом сообщил один из адвокатов подозреваемого Бендик Фальк-Куслунг газете Verdens Gang.

По его словам, расследование ведут сотрудники полицейской службы безопасности страны (PST).

Читайте также: У полиции Норвегии нет доказательств «шпионажа» гражданина РФ — адвокат

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2018 г. в аэропорту Осло сотрудники полиции задержали гражданина РФ. 22 сентября 51-летний мужчина, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности, предстал перед местным окружным судом.

Читайте также: В Норвегии по обвинению в шпионаже задержан гражданин РФ