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Гражданина РФ подозревают в сборе данных в Норвегии

Происшествия

21 сентября 2018 г. в аэропорту Осло сотрудники полиции задержали гражданина РФ

Осло, 25 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Гражданин России, задержанный 21 сентября 2018 г. в норвежском городе Осло, подозревается в сборе данных через беспроводные сети. Об этом сообщил один из адвокатов подозреваемого Бендик Фальк-Куслунг газете Verdens Gang.

По его словам, расследование ведут сотрудники полицейской службы безопасности страны (PST).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2018 г. в аэропорту Осло сотрудники полиции задержали гражданина РФ. 22 сентября 51-летний мужчина, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности, предстал перед местным окружным судом.

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