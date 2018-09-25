Расследование убийства фигуриста Тена находится на завершающей стадии

Астана, , 10:21 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту убийства фигуриста Дениса Тена находится на завершающей стадии, заявил 25 сентября на пресс-конференции министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

«Сейчас идет процедура ознакомления и окончания уголовного дела», — заявил Касымов.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. Он стал жертвой воров, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В схватке с преступниками Тен получил ножевое ранение, от которого скончался в больнице.

В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят трое — двое мужчин, которых обвиняют по статьям «Умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений» и «Разбой из корыстных побуждений в группе лиц». А также женщина, которая, по версии следствия, не сообщила о преступлении в полицию.

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