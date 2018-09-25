В Марий Эл неизвестные нанесли ущерб лесному фонду на 400 тыс. рублей

Йошкар-Ола, , 09:42 — REGNUM В Марий Эл возбуждено дело по факту незаконной рубки леса. Ущерб оценён в 400 тыс. рублей, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По итогам прокурорской проверки установлено, что на землях государственного лесного фонда в марийском ГКУ «Кужерское лесничество» совершена незаконная рубка сосны, берез, елей. Ущерб, причинённый лесному фонду, оценён в размере около 400 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Напомним, что в марте 2018 года в Медведевском районе Марий Эл было возбуждено уголовное дело в отношении одного из лесорубов, который думал, что «уничтожает сорняк». Предварительно установлено, что осенью 2017 года группа лесорубов работала на одной из делянок, где разрешено было рубить только березу, осину и ель. По данным следствия, один из рабочих рубил еще и клён, полагая, что это сорняк и ценности не представляет. Так он вырубил 53 клена, ущерб оценён в 519 тыся. рублей.