Крысы атакуют Пермь

Пермь, , 09:25 — REGNUM В Перми местные жители бьют тревогу. По городу бродят полчища крыс. Местная жительница сообщила в соцсети, что во время прогулки на ее таксу напали крупные грызуны. Собаку отбить не удалось, бедное животные растерзали.

Ряд пользователей скептически отнеслись к такому сообщению, мол, как крысы могли загрызть собаку. Однако горожане признают тот факт, что краевую столицу заполонили крысы. Пермяки и причину называют — свалки во дворах домов. Там, где мусор не убирают регулярно, жители выбрасывают отходы рядом с переполненными контейнерами. Открытие мусорные баки тоже провоцируют всплеск численности крыс. Кроме того, на ситуацию влияет и недобросовестная очистка мусоропроводов многоэтажек.

Горожане признаются, что вечером по некоторым улицам ходить страшно, детей приходится брать на руки, потому что под ногами полчища крыс. На дорогах можно видеть трупы грызунов, раздавленные машинами.

Стоит отметить, что местные жители не первый год сигнализируют о бедствии. Резкий скачок наблюдался в 2017 году. Специалисты прогнозировали и дальнейшее увеличение численности крыс, поскольку, несмотря на мероприятия по борьбе с хитрыми грызунами, их полностью истребить невозможно. С мая по октябрь крысы активно размножаются. За это время одна крыса способна принести 35 детенышей. При увеличении популяции в отстаивании своей территории и пропитания крысы становятся агрессивными.