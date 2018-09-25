В Ростовской области осуждён водитель упавшего с моста микроавтобуса

Ростов-на-Дону, , 09:26 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор водителю Mersedes Benz Sprinter, по чьей вине микроавтобус сорвался с моста. В результате ДТП погиб пассажир транспортного средства. В пресс-службе Миллеровского районного суда ИА REGNUM сообщили, что водитель проведёт один год и три месяца в колонии-поселении.

Дорожная авария произошла на автодороге Егоро-Калитвенский — Ерофеевка в Тарасовском районе в январе 2018 года. Водитель, превысив скорость на мосту через реку Большой Калитвенец, не справился с управлением и допустил опрокидывание микроавтобуса с переправы. В результате ДТП один из пассажиров получил смертельные травмы.

Свою вину в случившемся водитель признал полностью. Суд назначил ему наказание в соответствии со статьёй 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИА REGNUM напоминает, что управление ГИБДД по Ростовской области провело масштабную проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. В ходе инспекции сотрудники дорожной полиции выявили более 300 нарушений. В ходе профилактической операции за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 1,6 тыс. водителей.

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