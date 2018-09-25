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В Омске пьяный мужчина ударил врача скорой помощи по голове

Происшествия

По данному факту проводят проверку следователи

Омск, 25 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  В Омске следователи проводят доследственную проверку по информации о том, что нетрезвый мужчина ударил врача скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 сентября, сообщили в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, инцидент произошёл вечером 23 сентября на пересечении улиц Куйбышева — 10 лет Октября в Омске. Пьяный 29-летний мужчина, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, в машине скорой ударил по голове врача, пытавшегося ему помочь. По экстренному вызову прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали дебошира.

Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, резюмировали в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске это уже не первое в текущем году нападение на сотрудников скорой помощи. Например, в феврале стало известно, что пьяный мужчина избил водителя скорой.

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