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Из квартиры безработной москвички украли ценностей на 2 млн рублей

Происшествия

Собственницей украденного является гражданка 1983 года рождения

Из квартиры безработной москвички украли ценностей на 2 млн рублей
Кража со взломом в Пасхальную ночь. 1861

Москва, 25 сентября 2018, 09:03 — REGNUM  Из квартиры на севере Москвы неизвестный преступник вынес денег и ювелирных украшений на общую сумму порядка 2 млн рублей. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«Неизвестный взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда похитил 1,3 млн рублей и ювелирные изделия на сумму 835 тыс. рублей», — цитирует слова представителя ведомства агентство «Москва».

По сведениям полиции, собственницей украденного является безработная гражданка 1983 года рождения. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливается личность квартирного вора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 сентября трое неизвестных, разбив стекло входной двери, проникли в магазин, который расположен на первом этаже семиэтажного здания в центре Москвы, и вынесли оттуда 100 меховых изделий, после чего скрылись на внедорожнике.

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