Дальнобойщик устроил стрельбу на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 08:52 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошёл дорожный конфликт, один из участников которого применил оружие. В результате инцидента пострадал водитель большегруза. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Один из дальнобойщиков подрезал другого. Когда водитель одной из фур пошёл выяснять отношения, второй достал оружие (предположительно, травматическое) и начал угрожать. Не вытерпев словесной ссоры, выстрелил сопернику в руку», — отмечают очевидцы.

Инцидент на автодороге случился 24 сентября, утверждает интернет-пользователь, сообщивший о произошедшем. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что в тот же день в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла драка, закончившаяся перестрелкой. По словам очевидцев, один из участников конфликта достал оружие — карабин или автомат — и начал стрелять. Два человека ранены.

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