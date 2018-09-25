На севере Индии в результате наводнений и оползней погибли 13 человек

Нью-Дели, , 08:38 — REGNUM В результате продолжительных ливней на севере Индии по меньшей мере 13 человек погибло, десятки остаются пропавшими без вести. Об этом пишет 25 сентября газета Times of India.

Отмечается, что в индийском штате Химачал-Парадеш из-за стихийного бедствия перекрыты 378 автомобильных дорог. В одном из районов штата оползень похоронил под собой семью из пяти человек. Местных жителей, живущих вдоль берегов рек, эвакуируют в более безопасные места, школы и колледжи прекратили занятия, говорится в сообщении. Согласно прогнозам синоптиков, ливень будет продолжаться еще не менее суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа индийские власти опубликовали данные, согласно которым в результате муссонных ливней на юге страны погибли по меньшей мере 370 человек. Свыше 700 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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